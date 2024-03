Saic Motor Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Saic Motor-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 39,66 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Saic Motor-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Äußerungen in sozialen Medien lässt darauf schließen, dass die Anleger-Stimmung auf "Schlecht" eingestuft werden kann. Die Redaktion hat zudem 8 eindeutig negative Signale herausgefiltert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Saic Motor-Aktie aktuell bei 14,35 CNH, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 14,9 CNH und weist somit einen Abstand von +3,83 Prozent auf. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine Differenz von +5 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ist daher die Gesamteinstufung auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" zu bewerten.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass sich die Stimmung bezüglich der Saic Motor-Aktie in den letzten vier Wochen verschlechtert hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien hat sich hingegen nicht signifikant verändert. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamteinstufung auf dieser Ebene als "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Analyse der Saic Motor-Aktie anhand des RSI, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse sowie des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien eine neutrale bis schlechte Bewertung.