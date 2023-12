Saibu Gas Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Saibu Gas beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 17,76 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass sowohl positive als auch negative Ausschläge fehlen. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser Beobachtungen wird Saibu Gas als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und kaum Änderungen in der Stimmung vorliegen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt für 50- und 200-Tage betrachtet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt (1940,53 JPY) als auch der 50-Tage-Durchschnitt (1911,22 JPY) liegen nahe dem letzten Schlusskurs und führen zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren. Insgesamt wird Saibu Gas daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.