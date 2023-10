Saia Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Saia, ein Unternehmen aus dem Markt "Lkw-Verkehr", notiert aktuell (Stand 20:32 Uhr) mit 404.73 USD sehr deutlich im Minus (-4.46 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Die Aussichten für Saia haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Saia. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Saia haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Saia erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 14 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 7 "Buy"-, 6 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Saia vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (343,79 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -15,06 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 404,73 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Saia erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.