Saia Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung leisten. Bei der Betrachtung von Saia zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende hat Saia derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,02 Prozent niedriger ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Basis ist Saia unserer Meinung nach im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Straße und Schiene) überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 45,25, was einem Abstand von 65 Prozent zum Branchen-KGV von 27,4 entspricht. Daher resultiert eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die langfristige Meinung von Analysten über die Saia-Aktie ist hingegen positiv, mit 5 "Gut"-Bewertungen, 2 "Neutral"-Bewertungen und 1 "Schlecht"-Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Saia vor, und das Kursziel der Analysten wird bei 397,75 USD angesiedelt. Dies würde zu einer Performance von -33,86 Prozent führen, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Insgesamt erhalten wir als Redaktion für die gesamte Analysteneinschätzung das Rating "Neutral".