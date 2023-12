Saia Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Saia-Aktie bei 448,43 USD liegt, was einer Entfernung von +24,7 Prozent vom GD200 (359,6 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 403,04 USD, was einem Abstand von +11,26 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Saia-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Saia liegt bei 31,07, was deutlich höher ist als das Branchenmittel von 27,28. Dies deutet auf eine Überbewertung hin, weshalb wir den Titel als "Schlecht"-Empfehlung einstufen.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass aus den letzten zwölf Monaten 6 Gut, 7 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen von Analysten für Saia vorliegen, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 355,86 USD, was einer möglichen Kursabnahme um -20,64 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Saia-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Saia in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 72,1 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 13,6 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +58,5 Prozent im Branchenvergleich für Saia. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Saia jedoch 75,52 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.