Saia Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Aktie von Saia wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 45,25 um 56 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Straße und Schiene", welcher bei 28,92 liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Saia mit 0 Prozent 4,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Straße und Schiene" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent auf. Daher wird die Aktie als ein unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien hat sich in den vergangenen vier Wochen bei Saia verschlechtert. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Zudem wurde eine leichte Reduzierung in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Saia-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 429,39 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 585,93 USD liegt somit um 36,46 Prozent darüber, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 532,19 USD über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+10,1 Prozent), was auch zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Saia-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.