Sai Life Sciences richtet GMP-Kilolabor in Alderley Park, Manchester, Vereinigtes Königreich, ein

Manchester, England und Hyderabad, Indien, 16. März 2023 (ots/PRNewswire) -Sai Life Sciences, ein weltweit führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CRO-CDMO) (https://www.sailife.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=manchester-kilolab), gab heute die Einrichtung eines GMP-Kilolabors in seiner Anlage in Alderley Park, Manchester, Vereinigtes Königreich, bekannt. Das neue GMP-Kilolabor wird Sai Life Sciences in die Lage versetzen, Wirkstoffe und Zwischenprodukte in Mengen von Gramm bis Kilogramm anzubieten, um die klinischen Anforderungen der Kunden schneller zu erfüllen.Bei der Bekanntgabe sagte Sauri Gudlavalleti, COO von Sai Life Sciences: „Das neue Labor, das näher an unseren Kunden liegt, wurde mit umfassenden cGMP-Kontrollen und einer erstklassigen Infrastruktur ausgestattet. Die Anlage wird in Kombination mit unserem Fachwissen in den Bereichen Routenscouting, Prozesschemie und Scale-up unseren Partnern helfen, die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln zu beschleunigen und die Zeit bis zur ersten klinischen Prüfung am Menschen zu verkürzen."Das Labor, das sowohl als eigenständige Einrichtung als auch als Teil eines integrierten Dienstes zusammen mit seinen Kapazitäten in Indien angeboten wird, besteht aus einem Prozessablauf mit zwei Behältern mit einem Fassungsvermögen von bis zu 35 Litern, wobei die Möglichkeit besteht, in Zukunft weitere Abläufe hinzuzufügen. Es wird durch zugehörige Filtrations- und Trocknungsanlagen unterstützt und ist so konzipiert, dass es eine Containment-Stufe von 1 μg/m 3 bietet. Das Labor bietet auch die Validierung von Analysemethoden und analytische Dienstleistungen zur Unterstützung der Chargenfreigabe sowie Stabilitätsstudien an, um eine schnelle Einreichung von Zulassungsanträgen zu ermöglichen.Zuvor, im Juli 2020, hatte das Unternehmen ein neues Centre of Excellence (CoE) für Prozesschemie und Forschung und Entwicklung in Alderley Park, Manchester (https://www.sailife.com/alderley-park-manchester-uk/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=manchester-kilolab), eröffnet, um die NCE-Entwicklungsprogramme globaler innovativer Kunden zu beschleunigen. Seitdem hat sich dieses Zentrum zu einem zuverlässigen Partner für viele innovative Unternehmen auf der ganzen Welt entwickelt, der qualitativ hochwertige Chemie, nicht GMP-konforme Lieferungen und einen erfolgreichen Technologietransfer zu unseren Standorten in Indien für das Scale-up bereitstellt.In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen im Rahmen seiner SaiNxt-Initiative Investitionen in Höhe von über 120 Millionen US-Dollar getätigt, um die Kapazitäten zu erweitern, den Betrieb zu skalieren, in neue Regionen zu expandieren, die Zahl der wissenschaftlichen Talente zu erhöhen und die Messlatte für Qualität, Compliance und Leistung insgesamt höher zu legen.Informationen zu Sai Life SciencesSai Life Sciences ist ein Full-Service CRO-CDMO (https://www.sailife.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=manchester-lab-opening), das weltweit mit innovativen Pharma- und Biotech-Unternehmen zusammenarbeitet, um die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung komplexer kleiner Moleküle zu beschleunigen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2.600 Mitarbeiter an seinen Standorten in Indien, im Vereinigten Königreich und in den USA. SAI Life Sciences ist im Privatbesitz und wird von den globalen Investoren TPG Capital und HBM Healthcare Investments unterstützt. https://www.sailife.com/ (https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sailife.com%2F%3Futm_source%3Dpr%26utm_medium%3Dweb%26utm_campaign%3Dsauri-gudlavalleti-joins-sai-life-sciences-as-coo&data=05%7C01%7Cswati.r%40sailife.com%7Cee1edddbb4964bb2830608db24567001%7C1f84753a88a648f18abbe4fd35745720%7C0%7C0%7C638143725957551494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y6QfE%2FSjKslw3hjGbse%2BudaXfKZdl%2B3aKMxpknGJzL0%3D&reserved=0)Pressekontakt:Sriram Gopalakrishnan,Vizepräsident,Unternehmenskommunikation,Sai Life Sciences Limited,Telefon: +91-9121295355,E-Mail: sriram.g@sailife.com