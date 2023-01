Sagen Sie der Welt, warum Sie Guizhou so sehr lieben

Guiyang, China (ots/PRNewswire) -Warum lieben Sie die südwestchinesische Provinz Guizhou? Sagen Sie es der Welt laut und deutlich!Der von der Moutai Group gesponserte und von Guizhou Daily veranstaltete globale Kurzvideo-Wettbewerb „100 Gründe, Guizhou zu lieben" hat über 100 Kurzvideos aus einem Dutzend Ländern, darunter Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Thailand und China, erhalten, die wunderbare Geschichten über Guizhou erzählen.Ji Keliang, der ehemalige Vorsitzende der Moutai Group, arbeitet seit 1964 bei Moutai. Er wurde in der Provinz Jiangsu geboren und lebt seit 60 Jahren in Guizhou. Die meiste Zeit seiner Karriere war er als Techniker in dem Unternehmen tätig. Ji erklärte: „Ich liebe Guizhou, vor allem, weil hier der Moutai-Schnaps hergestellt wird."Zhou Yuan, der Gründer und CEO von Zhihu, einer chinesischen Frage-und-Antwort-Website mit 100 Millionen Nutzern, ist in Guizhou geboren und aufgewachsen. „Die unermüdlichen Anstrengungen und Innovationen in Guizhou haben mich immer motiviert", so Zhou. Während Guizhou vor zwanzig Jahren noch unterentwickelt war, hat es in den letzten Jahren die Chance ergriffen, die Big-Data-Industrie aufzugreifen, und ist zu einem „Star" im Südwesten Chinas geworden.Für Ye Xin, einen berühmten chinesischen Schriftsteller, ist „Guizhou eine Inspiration" für seine Werke gewesen. Die „bunten" ethnischen Gruppen in Guizhou sind für seine sehr gehobene Schreibweise verantwortlich. So schuf er seinen eigenen Sprachstil und schrieb über 100 Bücher.„Die schönen Berge und Flüsse meiner Heimatstadt haben mir meine vogelähnliche Stimme geschenkt", sagte Gong Linna, die berühmte chinesische Sängerin, die in Guizhou geboren wurde. Als sie jung war, sang sie stets mit Stolz die Volkslieder von Guizhou.Rick Fraterman, ein niederländischer Künstler, ist seit fünf Jahren in Guizhou. Er arbeitete als Kunstlehrer, bevor er ein Kunstcafé – das LIKE CAFE – eröffnete. Er ist der Meinung, dass die Kunstszene in Guiyang wirklich gut ist und sich sehr schnell weiterentwickelt. Jede Woche ist er überrascht, was er hier sieht – so viele unterschiedliche Ausstellungen!Frédéric Moal, der französische BMX-Sportler, kam 2015 nach Guizhou und gründete sein Unternehmen zur Verbreitung von Extremsportarten. Er ist seit 1982 BMX-Fahrer. Das angenehme Klima und die starke traditionelle Kultur haben ihn dazu bewogen, in Guizhou zu leben. Er sagte, Guizhou sei eine sehr schöne Provinz mit herrlichen Bergen und ein Paradies für Outdoor-Sportarten.Mittlerweile wurden Social-Media-Influencer aus Amerika, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Lettland und der Slowakei zu Besuch eingeladen, um sich mit der lokalen Geschichte, der ethnischen Kultur und der wunderschönen Landschaft von Zunyi zu beschäftigen. Während der viertägigen Aktivität besuchten sie die Moutai Chinese Liquor Culture City in der Stadt Renhuai, um die Geschichte des Moutai-Likörs zu erkunden. In der Stadt Chishui waren sie sehr von den roten Danxia-Klippen, den Dornfarnen und dem alten Staadtkern beeindruckt.Robert Adolf, ein deutscher Social-Media-Influencer, kann es kaum erwarten, nach Abschluss der Veranstaltung seine Erfahrungen in Guizhou mit seinen Followern zu teilen. Für das Drehen von Dokumentarfilmen über ethnische Minderheiten und das Leben der Dorfbewohner bevorzugt er die Präfektur Qiandongnan, die Präfektur Qiannan und die Präfektur Qianxinan. „Ich liebe Guizhou wegen der Gastfreundschaft der Einheimischen. Ich interessiere mich für die Kultur und fühle mich hier zu Hause", sagte Adolf.In Moutai in der Stadt Renhuai trank Martina Gdovinova, eine Social-Media-Influencerin aus der Slowakei, gleich mehrere Tassen des Moutai-Likörs und bemerkte, der Schnaps schmecke sehr weich und sei ideal, um einen im Winter warm zu halten.Bisher war Guizhou auf der Landkarte Chinas im Vergleich zu Sichuan, Chongqing, Tibet und Yunnan im Südwesten Chinas relativ unbekannt. Doch wenn man sich die Karte heute ansieht, sticht einem Guizhou als ein leuchtendes „Juwel" ins Auge.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1981209/image1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sagen-sie-der-welt-warum-sie-guizhou-so-sehr-lieben-301722741.htmlPressekontakt:Ma Xiaochun,86-15201186913,maxiaochun@huanqiu.comOriginal-Content von: Guizhou Daily, übermittelt durch news aktuell