Sage Therapeutics-Anleger machen nicht mehr mit!

Sage Therapeutics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -54,54 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -57,02 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 2,48 Prozent. Auch im Sektor "Gesundheitspflege" lag die Rendite mit 1418,95 Prozent deutlich über der Performance von Sage Therapeutics, die 1473,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sage Therapeutics derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Biotechnologie, mit einem Unterschied von 2,7 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,7 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sage Therapeutics bei 2,72, was unter dem Branchendurchschnitt von 98 liegt. Die Branche "Biotechnologie" weist einen Wert von 136,03 auf. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Sage Therapeutics mit einem aktuellen Kurs von 18,69 USD inzwischen -19,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -29,1 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.