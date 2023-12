Sage Therapeutics Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die technische Analyse für die Sage Therapeutics-Aktie zeigt gemischte Bewertungen. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 33,33 USD, während der letzte Schlusskurs bei 21,67 USD liegt, was einer Abweichung von -34,98 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 19,85 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 21,67 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Sage Therapeutics-Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analysteneinschätzungen ergeben eine neutrale Bewertung, basierend auf 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 35,5 USD, was einer potenziellen Performance von 63,82 Prozent entspricht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Sage Therapeutics-Aktie einen neutralen Wert sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment bewertet.