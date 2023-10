Sage Therapeutics Aktie: Verlust von 42,26% in drei Monaten - Besserung erwartet

Die Aktie hat in den letzten drei Monaten 42,26% verloren und befindet sich derzeit bei 19,34 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 101,14 EUR und das 52-Wochen-Tief bei 19,34 EUR.

Fazit:

Die Quartalsbilanz von Sage Therapeutics für das 4. Quartal wird in 132 Tagen erwartet. Analysten prognostizieren einen erheblichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal sowie eine Verbesserung des Gewinns. Die Aktie hat in den letzten Monaten an Wert verloren und befindet sich derzeit auf einem stark negativen Kurstrend. Analysten erwarten jedoch auf Sicht von 12 Monaten einen Kursanstieg.

