Sage Therapeutics Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristig Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Sage Therapeutics wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 39,7 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,03, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hindeutet.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Sage Therapeutics als unterbewertet betrachtet. Das KGV liegt mit 2,72 insgesamt 97 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Biotechnologie", der 104,11 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Sage Therapeutics langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die Analysten bewerten die Sage Therapeutics-Aktie aktuell als "Neutral", mit 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 60,13 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Sage Therapeutics somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.