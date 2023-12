Sage Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Sage Group":

Der Aktienkurs von Sage hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,14 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche eine Outperformance von +40,33 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von -12,33 Prozent, wobei Sage um 38,48 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Sage derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 13,01 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sage bei 47, was im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Software"-Branche unter dem Durchschnitt (ca. 74 Prozent) liegt und die Aktie somit als unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält Sage eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sage-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 912,37 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 1174,5 GBP lag, was einer Abweichung von +28,73 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (1023,85 GBP) über dem gleitenden Durchschnitt (+14,71 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Sage-Aktie damit in der Kategorie der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.