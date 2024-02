Sage Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Sage Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (bzw. 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Sage-RSI liegt bei 60,34, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 46,77, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Sage in den letzten 12 Monaten eine Performance von 61,59 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -4,96 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +66,55 Prozent im Vergleich zur Branche. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,18 Prozent, und Sage übertraf diesen Durchschnittswert um 68,77 Prozent. Daher erhält Sage in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sage von 1173 GBP mit +16,25 Prozent Entfernung vom GD200 (1009,01 GBP) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 1168,19 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Sage-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Bezüglich der Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sage-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.