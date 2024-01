Sage Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Sage Group":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Sage wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einem Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Analysten haben der Aktie von Sage in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 positive, 4 neutrale und 1 negative Einstufung gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu ergaben die jüngsten Analysen für den vergangenen Monat eine Gesamteinstufung von "Neutral". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 1041,25 GBP, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -9,57 Prozent führt und somit eine Gesamteinstufung "Neutral" ergibt.

Im Branchenvergleich hat Sage in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +70,23 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Software"-Branche erzielt, die im Durchschnitt um -8,38 Prozent gefallen sind. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor hat Sage mit einer Überperformance von 69,62 Prozent eine gute Performance gezeigt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Sage mit 1151,5 GBP +6,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +21,99 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingeschätzt.