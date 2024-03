Sage Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sage liegt derzeit bei 58, was bedeutet, dass die Börse 58,35 Euro für jeden Euro Gewinn von Sage zahlt. Dieser Wert liegt 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Daher wird er auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Sage von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Gut". Die Redaktion hat auch 3 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sage-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1034,25 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1246 GBP liegt, was einer Differenz von +20,47 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Unterschied von +5,53 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Die Dividendenrendite von Sage liegt derzeit bei 1,64 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 13,31 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.