Sage Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Sage Group":

Der Softwareanbieter Sage wird in Bezug auf die Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt als niedriger bewertet. Die Dividende beträgt 1,64 %, während der Branchendurchschnitt bei 13 % liegt. Dies bedeutet eine Differenz von 11,35 Prozentpunkten und führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Sage in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb diese mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Sage daher für dieses Kriterium die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sage bei 1261,5 GBP liegt, was einer Entfernung von +19,84 Prozent vom GD200 (1052,62 GBP) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1196,4 GBP auf, was einem Abstand von +5,44 Prozent entspricht. Auch dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Zusammenfassend wird der Kurs der Sage-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie der Sage zeigt insgesamt eine langfristige Einstufung als "Neutral", basierend auf 4 Gut-, 3 Neutral- und 1 Schlecht-Einstufungen. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie ebenfalls als "Neutral". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 1064,29 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von -15,63 Prozent bedeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Neutral" für die Aktie der Sage.