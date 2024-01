Sage Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Sage Group":

Die Stimmungslage der Anleger bezüglich des Unternehmens Sage war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Aspekte des Unternehmens gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen eine Überzahl an Verkaufssignalen. Genauer gesagt gab es 3 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu einem "Gut"-Signal, was zu einer negativen Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite von Sage liegt derzeit bei 1,9 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 13,11 % im Bereich "Software". Mit einer Differenz von 11,21 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite daher als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Sage eine Performance von 61,86 % erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -5,31 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +67,16 % im Branchenvergleich für Sage. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -6,02 %, wobei Sage 67,88 % über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Sage haben wir diese Faktoren untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sage weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Sage bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".