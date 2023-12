Sage Aktie: Jetzt aber!

Mit einer Dividendenrendite von 1,9 Prozent liegt die Sage-Aktie 11,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Software-Branche. Dies bedeutet, dass die Aktie als unrentables Investment betrachtet wird und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse der Sage-Aktie zeigt anhand des gleitenden Durchschnitts, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers positiv ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 918,96 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 1189 GBP liegt, was einer Abweichung von +29,39 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 1036,65 GBP über dem gleitenden Durchschnitt (+14,7 Prozent Abweichung). Insgesamt erhält die Sage-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sage-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 7, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 21,52 liegt. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Sage ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Die Analyse der Meinungen aus den sozialen Medien ergibt insgesamt eine "Gut" Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich somit für die Sage-Aktie eine positive Einschätzung aufgrund der Dividendenrendite, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung, wobei die Aktie als "Gut" bewertet wird.