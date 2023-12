Sage Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Sage Group":

Die Anlegerdiskussionen über Sage in den sozialen Medien zeugen von positiven Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen und Meinungen über das Unternehmen geäußert, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Auch vier Handelssignale bestätigen dieses Bild, mit 3 Gut- und 1 Schlecht-Signal. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Sage angemessen bewertet ist.

Langfristig betrachtet, wird die Sage-Aktie von Analysten als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 10 Bewertungen liegen 5 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht vor. Die jüngsten Analysen führen zu dem Gesamturteil "Neutral". Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 1041,25 GBP angesiedelt, was auf eine mögliche Performance von -11,16 Prozent hindeutet. Daraus ergibt sich ebenfalls die Einstufung als "Schlecht". Insgesamt erhalten wir als Redaktion für die Analysteneinschätzung das Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Sage momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich schneidet Sage im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" sowie der "Software"-Branche sehr gut ab, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Mit einer Rendite von 26,14 Prozent liegt Sage mehr als 35 Prozent über dem Sektor und mit 35,85 Prozent über der Branche.