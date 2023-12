Sage Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Sage Group":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sage liegt bei 47, was im Vergleich zum Branchenwert von 106,72 für Software-Aktien unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Sage-Aktie ist größtenteils positiv, wie Analysten anhand von Kommentaren und Beiträgen auf sozialen Plattformen festgestellt haben. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Sage diskutiert, was zu einer positiven Einstufung der Aktie in dieser Betrachtung führt. Auch die Analyse von Handelssignalen ergibt eine neutrale Bewertung auf dieser Ebene, was insgesamt zu einer positiven Stimmungseinstufung führt.

Die Dividendenrendite von Sage beträgt 1,9 Prozent, was 11,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Software-Aktien liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Sage in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,14 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Software-Branche im Durchschnitt um -9,66 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +35,8 Prozent im Vergleich zur Branche. Im Sektor "Informationstechnologie" lag die mittlere Rendite bei -9,22 Prozent, wobei Sage um 35,36 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Sage eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Sage-Aktie basierend auf fundamentalen und Anlegerkriterien sowie im Branchenvergleich.