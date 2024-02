Sage Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Sage liegt bei 45,3, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,91 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung.

Auch die Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wird die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Sage zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Von Analysten wird die Sage-Aktie derzeit als "Neutral" bewertet, basierend auf 4 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, und die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -9,65 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Sage also eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Sage-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57,55 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 106,68 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.