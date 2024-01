Sage Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Sage Group":

Der Aktienkurs von Sage wies in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 61,86 Prozent auf. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der Software-Branche im Durchschnitt einen Rückgang von -8,62 Prozent, was bedeutet, dass Sage im Branchenvergleich eine Outperformance von +70,48 Prozent erzielte. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte Sage mit einer Rendite liegen, die 69,6 Prozent über dem Durchschnitt lag. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Sage-Aktie als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Sage-Aktie beträgt 78,07, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert von 44,96 führt zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sage aktuell mit 1,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Software-Branche weist einen Wert von 13,12 auf, was einer Differenz von -11,22 Prozent zur Sage-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment für Sage war zuletzt gemischt. Während überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Sage. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, wobei es zu fünf Signalen kam (2 Schlecht, 3 Gut). Insgesamt ergibt sich auf dieser Ebene somit ein "Gut"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Gut" für Sage.