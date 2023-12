Sage ADR Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

Die Sage-Aktie wird in verschiedenen Analysebereichen bewertet, um Anlegern eine umfassende Einschätzung zu bieten. Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 912,37 GBP lag. Der aktuelle Schlusskurs von 1174,5 GBP weicht daher um +28,73 Prozent ab, was charttechnisch gesehen als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 1023,85 GBP um +14,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 47 für Sage. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Software" (KGV von 181,79) ist dies unter dem Durchschnitt, was zu einer Unterbewertung der Aktie führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) bietet einen Einblick in die Dynamik des Aktienkurses und zeigt für Sage einen RSI von 23,03 für einen Zeitraum von 7 Tagen und von 21,21 für 25 Tage, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Sage in den letzten vier Wochen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht signifikant verändert.

Insgesamt erhält die Sage-Aktie aufgrund dieser unterschiedlichen Bewertungskriterien eine gemischte Beurteilung, die Anlegern wichtige Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefert.