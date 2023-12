Sage ADR Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für die Sage-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 23,03, was als "Gut" eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25-Wert 21,21, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sage-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 912,37 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 1174,5 GBP liegt, was einer Abweichung von +28,73 Prozent entspricht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 1174,5 GBP über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1023,85 GBP) mit einer Abweichung von +14,71 Prozent. Somit erhält die Sage-Aktie in der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für die Sage-Aktie ist gemischt, mit 5 positiven, 4 neutralen und 1 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Diese führen zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Auch die aktuelle Durchschnittsempfehlung der Analysten für die Aktie ist "Neutral" (3 positiv, 1 neutral, 1 negativ). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1041,25 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von -11,35 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Sage-Aktie ist ebenfalls gemischt. Während überwiegend positive Kommentare auf sozialen Plattformen zu finden waren, wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch mehrheitlich positive Signale, was zu einer Gesamteinstufung der Stimmung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich für die Sage-Aktie eine neutrale Einschätzung basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.