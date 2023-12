Sage ADR Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den 7- und 25-Tage-RSI für Sage. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 52,38 Punkte, was bedeutet, dass Sage momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Sage auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Sage-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft, basierend auf 5 positiven, 4 neutralen und 1 negativen Bewertungen. Für den vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 1041,25 GBP, was eine erwartete negative Performance von -11,16 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 1172 GBP bedeutet, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sage derzeit bei 927,26 GBP liegt, während die Aktie selbst bei 1172 GBP gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 1051,28 GBP, was ebenfalls zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) wird Sage als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 47,94 im Vergleich zu einem Branchen-KGV von 106,71, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.