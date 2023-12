Sagami Rubber Industries Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Sagami Rubber Industries zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Sagami Rubber Industries eine "Neutral"-Wertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Sagami Rubber Industries liegt bei 66,67, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen Stand von 73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung von "Schlecht" zur Folge hat.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sagami Rubber Industries derzeit bei 828,98 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 831 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 864,72 JPY, was zu einer Abweichung von -3,9 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral" in Bezug auf die technische Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Sagami Rubber Industries war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit für Sagami Rubber Industries eine weitgehend neutrale Einschätzung in Bezug auf Sentiment, Buzz, den RSI und die technische Analyse sowie das Anleger-Sentiment.