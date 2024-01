Sagami Chain Aktie: Das ist beeindruckend!

Die technische Analyse der Sagami-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1326,47 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1441 JPY liegt, was einer Abweichung von +8,63 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1361,88 JPY über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +5,81 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sagami-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 2,99 Punkten, was bedeutet, dass die Sagami-Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer neutralen Bewertung, da die Sagami-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Sagami wird von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Sagami durchschnittlich bzw. gering sind, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Sagami-Aktie.