Saga Pure Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Saga Pure Asa diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Saga Pure Asa diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Saga Pure Asa beträgt derzeit 33,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,23, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Saga Pure Asa-Aktie betrachtet. Auf Basis der letzten 200 Handelstage beträgt dieser 1,43 NOK, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 1,31 NOK liegt. Somit wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 1,34 NOK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität um Saga Pure Asa durchschnittlich war und es kaum Änderungen in der Stimmung gab, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Saga Pure Asa daher als "Neutral" bewertet.