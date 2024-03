Saga Communications Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Saga Communications liegt der aktuelle RSI-Wert bei 43,29, was auf eine neutrale Einstufung hinweist, da weder überkauft noch -verkauft. Bei Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung des RSI.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Saga Communications abgegeben, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 27 USD, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in letzter Zeit neutral gegenüber Saga Communications, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ waren. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Saga Communications eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Saga Communications-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 21,52 USD liegt, was positiv bewertet wird. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich für Saga Communications eine neutrale bis positive Bewertung basierend auf dem RSI, den Analystenmeinungen, der Stimmungsanalyse und der technischen Analyse.