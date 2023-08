Safran: Das wahre Kursziel bei 168,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die Aktie von Safran wird nach Ansicht von Analysten derzeit nicht korrekt bewertet. Nach ihrer Einschätzung liegt das wahre Kursziel um +18,06% über dem aktuellen Preis.

• Gestern (18.08.2023) verzeichnete Safran einen Rückgang um -1,51%

• Das aktuelle Kursziel des Unternehmens beträgt 168,30 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04

Gestern fiel die Aktie von Safran an der Börse um -1,51%. Der Abwärtstrend setzt sich damit in den letzten fünf Handelstagen und somit einer vollständigen Woche mit einem Minus von -3,45% fort. Die Stimmung am Markt ist daher momentan eher pessimistisch.

Ob diese Entwicklung vorhergesehen wurde? Die Stimmung unter den Bankanalysten ist jedenfalls eindeutig.

Aktuell sehen die Analysten im Durchschnitt ein mittelfristiges Kurspotenzial für Safrans Aktien bei 168,30 EUR. Falls sie richtig...