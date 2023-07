Safran: Potenzial nach oben – Kursziel bei 162,69 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die Aktie von Safran hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +4,57% erzielt und legte gestern um weitere +1,30% zu. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten bei 162,69 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +8,74%. Derzeit empfehlen 6 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 15 Experten sehen sie als kaufenswert an (Guru-Rating: 4,04).

Es bleibt abzuwarten, ob Safran dieses Potential tatsächlich vollständig ausschöpfen kann.