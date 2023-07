Safran: Potenzial für eine positive Kursentwicklung - Kursziel bei 162,69 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die Experten sind sich einig: Derzeit wird die Aktie von Safran am Markt unterschätzt. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Bankanalysten bei 162,69 EUR, was einem möglichen Aufwärtspotenzial von +18,75% entspricht. Die jüngste Entwicklung am Finanzmarkt macht Investoren aufgrund des positiven Trends optimistisch.

• Am 12.07.2023 legte die Aktie um +0,57% zu

• Das Kursziel beträgt derzeit 162,69 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04

In den vergangenen fünf Handelstagen stieg der Wert um insgesamt +1,80%. Auffallend ist dabei vor allem das hohe Vertrauen der Analysten in Safran: Während sechs Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere fünf sie zumindest halten würden, setzen 15 Analysten auf ein “Kauf”-Rating.

Das Guru-Rating bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau und bestärkt somit die positive...