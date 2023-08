Safran: Potenzial für Wachstum - Kursziel bei 168,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die Safran-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen und hat ein mittelfristiges Kursziel von 168,30 EUR. Mit einer aktuellen Steigerung um +0,48% am 07.08.2023 liegt das potenzielle Wachstum bei +14,52%.

Trotz eines neutralen Trends in den letzten fünf Handelstagen zeigt sich eine positive Einschätzung durch Bankanalysten. Von insgesamt 26 Experten raten sechs zum Kauf und weitere 15 zur positiven Bewertung “Kauf”. Die restlichen fünf empfehlen die Position “halten”, was einem Anteil an optimistischen Stimmen von über +80,77% entspricht.

Zusätzlich bestätigt das Guru-Rating mit einer unveränderten Punktzahl von 4,04 die gute Stimmung rund um die Aktie.

Fazit: Die aktuelle Analyse zeigt aufgrund des hohen Potenzials für Investoren ein vielversprechendes Bild bezüglich Safrans Zukunftsaussichten am...