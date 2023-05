Safran: Potenzial für Kurssteigerung - 159,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die Aktie von Safran wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet.

Das wahre Kursziel liegt bei +13,54% über dem aktuellen Wert.

• Safran stieg am 12.05.2023 um +0,47%

• Das Kursziel von Safran beträgt 159,12 EUR

• Das Guru-Rating von Safran sinkt auf 4,00 nach zuvor 4,04

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Safran einen Zuwachs von +0,47% verzeichnet.

Damit ergibt sich ein Gesamtwachstum von +1,96% in den letzten fünf Tagen und somit einer kompletten Handelswoche.

Der Markt zeigt sich momentan also eher optimistisch.

Obwohl nicht alle Bankanalysten mit einem solchen Wachstum gerechnet haben dürften – ihre Stimmung ist eindeutig.

Aktuell beläuft sich das Zielkursniveau für Safrans Aktien auf 159,12 EUR.

Im Durchschnitt sind Bankanalysten der Meinung, dass die mittelfristige Zielmarke im Bereich des genannten...