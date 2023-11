Safran: Potenzial für Anstieg auf 176,97 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Nach Einschätzung der Analysten wird die Aktie von Safran derzeit unterbewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um +9,51% über dem aktuellen Kurs.

• Am 28.11.2023 stieg die Safran-Aktie um +1,14%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 176,97 EUR

• Guru-Rating bei stabilen 3,92 Punkten

Gestern konnte Safran am Finanzmarkt ein Plus von +1,14% verzeichnen und damit den fünftägigen Handel mit einem neutralen Trend beenden – insgesamt wurden in dieser Woche Zuwächse von +0,44% erreicht.

Die Meinungen der Bankanalysten zeigen jedoch eine eindeutig positive Stimmung: Das mittelfristige Ziel des Unternehmens liegt aktuell bei 176,97 EUR und würde Anlegern ein Potenzial für einen Anstieg um +9,51% eröffnen. Obwohl nicht alle Analysen diese Auffassung teilen; konkret bewerten fünf Experten die Aktie als “stark kaufen”, weitere vierzehn geben das Rating “kaufen” ab und sieben sind neutral eingestellt (“halten”).

Das Verhältnis zwischen optimistischen (73%) und pessimistischen (27%) Bewertungen bestätigt diese tendenzielle Kaufempfehlung zusätzlich zum stabil bleibenden Guru-Rating von 3,92 Punkten.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Safran-Analyse von 29.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Safran jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Safran Aktie

Safran: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...