Safran: Mittelfristiges Kursziel bei 168,30 EUR

Am gestrigen Handelstag verlor Safran an Wert und erreichte eine negative Kursentwicklung von -0,97%. Doch über die vergangenen fünf Handelstage konnte das Unternehmen ein Plus von +1,27% verbuchen. Die Bankanalysten sind sich jedoch weitgehend einig: Die Aktie ist aktuell unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel für Safran liegt bei 168,30 EUR. Wenn diese Einschätzung stimmt, dann bietet die Aktie Investoren ein Potenzial von +15,88%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung. Trotzdem empfehlen derzeit 21 Experten den Kauf der Aktie oder halten sie zumindest als langfristige Anlageoption.

Konkret sprechen sich sechs Analysten für einen starken Kauf aus und weitere 15 sehen in der Aktie eine kaufenswerte Möglichkeit. Fünf Experten bewerten sie als “halten”. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,04...