Safran: Kursziel von 162,69 EUR nach Meinung von Analysten nicht angemessen

Die Aktienbewertung des französischen Unternehmens Safran wird derzeit als unangemessen bewertet. Das wirkliche Kursziel liegt bei +16,49% über dem aktuellen Stand.

• Am 19.07.2023 hat Safran eine positive Entwicklung in Höhe von +0,87% gezeigt.

• Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Safran liegt bei 162,69 EUR.

• Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,04 gleich.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Safran-Aktie eine Steigerung um +0,87%. Damit ergibt sich innerhalb einer Woche ein Plus von +0,66%. Die momentane Stimmung am Markt ist relativ neutral.

Obwohl diese Entwicklung überraschend sein mag – die Experten scheinen sich einig zu sein:

Sollten die Bankanalysten Recht behalten und das Unternehmen...