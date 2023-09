Safran: Kurspotenzial von +13,57%

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die Aktie des Luft- und Raumfahrtunternehmens Safran hat gestern am Finanzmarkt einen Anstieg um +0,84% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Plus bei insgesamt +3,63%, was auf eine derzeit optimistische Marktstimmung hinweist.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Safran-Aktie bei 171,87 EUR. Dies bietet ein Potenzial von +13,57% gegenüber dem aktuellen Kurswert.

Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und 15 weitere sie mit “Kaufen” bewerten – jedoch ohne Euphorie -, halten sich sechs Experten weitgehend neutral mit der Empfehlung “Halten”. Der Anteil der optimistischen Analysten beläuft sich somit auf +77,78%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.