Safran: Bankanalysten sehen ein Kurspotenzial von +14,10% auf 159,12 EUR

Die Aktie von Safran hat gestern am Markt einen leichten Anstieg von +0,13% erfahren. Damit hat sie in den vergangenen fünf Handelstagen eine Gesamtperformance von +2,97% erzielt. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Bankanalysten sind der Ansicht, dass das wahre Kursziel für die Aktie bei 159,12 EUR liegt. Dies würde Investoren ein Potenzial von +14,10% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem kürzlichen positiven Trend.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00 und zeigt damit auch weiterhin eine positive Einschätzung durch Experten an.

Aktuell halten sich unter Bankanalytikern 5 als starke Kaufempfehlung geltende Meinungen und weitere 14 Empfehlungen zum Kauf der Safran-Aktie halten sich eher optimistisch zurück. Ein Großteil mit insgesamt 5 Experteneinschätzungen...