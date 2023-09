Safran: Bankanalysten sehen Kurspotential von +16,81% - Zielkurs bei 171,87 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die Aktie von Safran gab gestern an der Börse um -0,04% nach und verzeichnete damit in den vergangenen fünf Handelstagen einen Rückgang von -3,03%. Infolgedessen scheint die Stimmung am Markt derzeit eher pessimistisch zu sein.

Allerdings glauben Bankanalysten nicht daran, dass dieser negative Trend noch lange anhalten wird. Im Durchschnitt gehen sie davon aus, dass das mittelfristige Kursziel für Safran bei 171,87 EUR liegt. Sollten sich ihre Prognosen bewahrheiten, würde dies ein Kurspotenzial von +16,81% eröffnen. Nicht alle Experten teilen diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Aktuell raten sechs Analysten zum Kauf der Safran-Aktie und weitere 15 sprechen eine “Kauf”-Empfehlung aus – insgesamt also eine positive Haltung seitens 77,78% aller Analysten. Eine neutrale Bewertung erhält...