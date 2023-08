Safran: Analysten sehen Potenzial von +17,35% - Kursziel bei 168,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die Aktie von Safran hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Minus von -0,91% verzeichnet. Trotzdem sind Analysten davon überzeugt, dass das wahre Kursziel derzeit bei 168,30 EUR liegt – was einem Plus-Potenzial von +17,35% entspricht.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,04 unverändert hoch. Konkret empfehlen aktuell sechs Experten einen Kauf der Aktie und weitere 15 setzen auf “halten”. Nur fünf bewerten die Safran neutral. Damit gibt es unter den Bankanalysten immer noch eine Mehrheit an Optimisten – insgesamt +80,77%.