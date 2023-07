Safran: Analysten sehen Kurspotenzial von +10,15% - Kursziel bei 162,69 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die Aktie des französischen Unternehmens Safran hat in der vergangenen Woche an Wert gewonnen und legte gestern um weitere +1,68% zu. Damit bleibt die aktuelle Stimmung am Markt positiv.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Safran bei 162,69 EUR. Sollten diese Vorhersagen eintreffen, würde dies Investoren ein Kurspotenzial von +10,15% bieten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Von insgesamt 26 Analysten empfehlen jedoch 21 den Kauf der Aktie (davon sechs als starker Kauf), während fünf Experten sie zum Halten raten. Das entspricht einem Anteil optimistischer Analysten von +80,77%.

Zusätzlich belegt das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” mit einer Bewertung von 4,04 eine positive Tendenz für die Aktie von Safran.