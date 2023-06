Safran: Analysten schätzen Kurspotenzial auf 159,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die Aktie von Safran hat am 08.06.2023 eine negative Kursentwicklung von -0,96% hingelegt und summiert sich damit in den letzten fünf Handelstagen auf -3,58%. Die Bankanalysten sehen das aktuelle Marktumfeld jedoch als relativ pessimistisch an.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel von Safran laut Durchschnitt der Meinungen der Bankanalysten 159,12 EUR. Diese Einschätzung eröffnet Investoren ein potenzielles Kurswachstum in Höhe von +18,69%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese positive Prognose aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Von 24 Experteneinschätzungen sind jedoch immerhin noch über drei Viertel optimistisch und bewerten die Aktie entweder als “Kauf” oder “starker Kauf”. Dem gegenüber stehen nur wenige Stimmen mit einer neutraleren Bewertung (“halten”).

Das Guru-Rating bleibt...