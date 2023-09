Safran: Analysten prognostizieren Kursziel von 171,87 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die Aktie des französischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Safran wird derzeit von den Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 171,87 EUR, was einem Potenzial von +15,71% entspricht.

• Am 08.09.2023 stieg die Safran-Aktie um +0,05%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +77,78%

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete die Safran-Aktie einen Anstieg um insgesamt +1,68%. Dabei wurde am gestrigen Tag ein Plus von weiteren +0,05% erzielt. Dies lässt auf eine aktuell positive Marktstimmung schließen.

Zwar teilen nicht alle Experten diese Einschätzung bezüglich des Kurspotenzials der Aktie; jedoch empfehlen immerhin je sechs Analysten den Kauf bzw. das Halten der Aktien und weitere fünfzehn bewerten sie ebenfalls positiv mit...