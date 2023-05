Safran: Analysten prognostizieren Kursziel bei 159,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die Aktie von Safran ist laut Branchenexperten derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 159,12 EUR – was einem Potenzial von +13,66% zum aktuellen Kurs entspricht. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte das Unternehmen eine positive Gesamtperformance von +1,86% verbuchen.

• Am 12.05.2023 legte die Aktie um +0,37% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 159,12 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

Demnach sehen aktuell rund +79,17% der Analysten Safran optimistisch und empfehlen einen Kauf oder halten zumindest daran fest. Lediglich wenige Experten sind neutral gestimmt oder sprechen sich gegen den Kauf aus.