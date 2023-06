Safran: Analysten erkennen hohes Potenzial - Zielen auf Kurs von 159,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die Aktie von Safran verzeichnete am gestrigen Tag eine moderate Aufwärtsbewegung von +0,59%. Über fünf Handelstage ergibt sich ein Plus von insgesamt +0,27%. Die Stimmung unter den Bankanalysten ist optimistisch. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 159,12 EUR, was einem Potenzial von rund +13,30% entspricht.

• Safran legt um +0,59% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 159,12 EUR

• Mehrheit der Analysten empfiehlt “Kauf”

Fünf Experten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere 14 setzen auf ein positives Rating. Nur wenige tendieren dazu die Aktie zu halten oder zu verkaufen. Insgesamt sind damit rund vier Fünftel der befragten Analysten optimistisch eingestellt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.