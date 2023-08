Safran: Aktuell unverdient unterschätzt – Kursziel bei 168,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Nach Ansicht von Experten ist die Safran-Aktie momentan unterbewertet. Laut Bankanalysten liegt das wahre Kursziel um +14,80% höher als derzeit.

• Safran-Entwicklung gestern: +1,03%

• Aktuelles Kurspotenzial: +14,80%

• Guru-Rating bleibt bei 4,04

Die Safran-Aktie hat gestern mit einem Anstieg von +1,03% am Finanzmarkt abgeschnitten und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt eine positive Entwicklung von +0,73% gezeigt. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ neutral zu sein.

Obwohl einige Analysten möglicherweise nicht mit dieser Entwicklung gerechnet haben dürften: Das aktuelle Kursziel für Safran beträgt 168,30 EUR. Im Durchschnitt gehen Bankanalysten davon aus, dass die Aktie mittelfristig dieses Ziel erreichen wird. Investoren könnten somit ein Potenzial von bis zu+14,80 % vor sich haben – sofern die Vorhersage...