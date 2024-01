Safran Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Das französische Unternehmen Safran hat in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild erlebt. Weder in den sozialen Medien noch in der Anzahl der Beiträge gab es Auffälligkeiten. Daher wird das Unternehmen in diesem Bereich neutral bewertet.

Beim Vergleich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) mit dem durchschnittlichen Wert der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt Safran mit einem Wert von 37,6 auf ähnlichem Niveau. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Relative-Stärke-Indizes (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigen ebenfalls neutrale Werte für Safran an, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs hat Safran im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,83 Prozent erzielt, was 21,83 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird das Unternehmen auf dieser Stufe insgesamt mit "Gut" bewertet.