Safran: Aktie um +15,50% unterbewertet - Kursziel 162,69 EUR

Die Safran-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 162,69 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +15,50%.

• Safran am 21.07.2023 mit -0,42%

• Fünftägige Handelswoche endete mit einem Plus von +2,82%

• Guru-Rating bleibt bei 4,04

Am gestrigen Tag verzeichnete Safran eine Kursentwicklung von -0,42%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie jedoch ein Plus von +2,82% erreichen und somit die Anleger optimistisch stimmen.

Das Bankhaus-Analystenteam sieht aktuell ein großes Potenzial in der Safran-Aktie und prognostiziert ein mittelfristiges Kursziel bei 162,69 EUR – eine Chance für Investoren auf einen Gewinn im Bereich von +15,50%. Von insgesamt 26 Analysten empfehlen sechs einen Kauf der Aktie und weitere 15 bewerten sie als “Kauf”. Nur fünf...